В Ухте иномарка "слетела" с бордюра на деревья

В Ухте иномарку выбросило на деревья. Водитель авто получил тяжелые травмы. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в УГИБДД МВД по Республике Коми.

Так, по информации пресс-службы правоохранителей, страшная авария случилась 29 августа после 2 часов ночи. По данным госавтоинспекции, за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia находилась девушка 1999 года рождения. Она ехала по Бельгопскому шоссе. Во время поворота налево на улицу Сенюкова рядом с домом №10 авто-леди не справилась с управлением и наехала на дорожный бордюр. Из-за столкновения иномарку отбросило на деревья, после этого машина загорелась.