В Ухте иномарка "слетела" с бордюра на деревья
- 16:45 29 августа
- 16+
- Инесса Богатая
В Ухте иномарку выбросило на деревья. Водитель авто получил тяжелые травмы. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в УГИБДД МВД по Республике Коми.
Так, по информации пресс-службы правоохранителей, страшная авария случилась 29 августа после 2 часов ночи. По данным госавтоинспекции, за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia находилась девушка 1999 года рождения. Она ехала по Бельгопскому шоссе. Во время поворота налево на улицу Сенюкова рядом с домом №10 авто-леди не справилась с управлением и наехала на дорожный бордюр. Из-за столкновения иномарку отбросило на деревья, после этого машина загорелась.
Отметим, что в этой аварии пострадал только водитель иномарки. У девушки медики диагностировали множество травм: черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, автотравму, перелом носа, ушиб грудной клетки, коллапс. Ее госпитализирована.