"Начнется уже 30 августа и будет 13 дней подряд". Синоптики дали неожиданный прогноз погоды по регионам России

Август и сентябрь 2023 года в России будут отличаться разнообразием погодных условий, что обусловлено воздействием циклонов, антициклонов, воздушных масс и струйных течений.

На юге Дальнего Востока, включая Владивосток, в конце лета прогнозируется жара с температурами до +30°C и выше. Высокая влажность усилит ощущение тепла до 33–35 градусов. Однако этот жаркий период не продлится долго — его сменят продолжительные осадки.