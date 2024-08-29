"Начнется уже 30 августа и будет 13 дней подряд". Синоптики дали неожиданный прогноз погоды по регионам России
- 15:15 29 августа
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- Служба новостей
Август и сентябрь 2023 года в России будут отличаться разнообразием погодных условий, что обусловлено воздействием циклонов, антициклонов, воздушных масс и струйных течений.
На юге Дальнего Востока, включая Владивосток, в конце лета прогнозируется жара с температурами до +30°C и выше. Высокая влажность усилит ощущение тепла до 33–35 градусов. Однако этот жаркий период не продлится долго — его сменят продолжительные осадки.
В Новосибирске и других сибирских регионах в начале сентября тоже ожидается рост температур до +30°C, за чем последуют сильные дожди.
Центральную Россию, включая Москву, в начале сентября ждет самый холодный период за последние 25 лет, но затем резко потеплеет.
В Санкт-Петербурге и на Урале погода будет непостоянной, чередуясь между тёплыми и прохладными этапами. В Краснодаре и на Черноморском побережье ожидается усиление ветров и возможные шторма.
На погоду также влияют такие факторы, как глобальное потепление, вулканическая и солнечная активность. Следует помнить, что метеорологические прогнозы могут быть неточными, пишет ko44.ru.