В Сыктывкаре 14-летний подросток сбил женщину на питбайке и скрылся с места преступления

Скрин: МВД по Сыктывкару

В Сыктывкаре полицейские задержали 14-летнего юношу, управлявшего питбайком и сбившего пожилую женщину. О подробностях инцидента сообщили в МВД России по столице Коми. Вечером в дежурную часть поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе в Эжвинском районе Сыктывкара.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что подросток ехал на питбайке по проспекте бумажников. На нерегулируемом пешеходном переходе ребенок наехал на женщину 1955 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой в затылочной области и ушибом коленного сустава. В это время несовершеннолетний покинул место происшествия.

Полиция смогла установить личность нарушителя. Им оказался 14-летний подросток, приехавший к отцу на школьные каникулы.

Правоохранители выяснили, что после столкновения он спрятал питбайк в гаражном массиве. Поскольку отец подростка был на работе, мальчика поместили в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а питбайк изъяли.