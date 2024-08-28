Кладу щепотку в воду — и орошаю спатифиллум: укрыт белоснежным покрывалом цветов весь год — эффект поражает
- 11:04 28 августа
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- Служба новостей
Спатифиллум называют в народе «женским счастьем». Есть поверье, что когда он цветет, распуская свои прекрасные белые цветы, напоминающие паруса, то у хозяйки начинается белая полоса в жизни. Надо ли говорить, что все цветоводы мечтают видеть как можно больше цветов на своем растении?
Агроном, опытный цветовод Ксения Давыдова поделилась рецептом простой подкормки, которая сказывается на здоровье цветка только положительно. Понадобится всего один ингредиент — аптечные таблетки глицина, которые легко найти по доступной цене.
Глицин — это простейшая природная аминокислота. Она повышает концентрацию хлорофилла в клетках растений, участвует в метаболизме, обладает антистрессовым эффектом, помогает цветам быстрее восстанавливаться после неблагоприятных условий.
Кроме того, глицин улучшает рост и развитие растений, укрепляет корневую систему, стимулирует пышное цветение. Настоящая «волшебная таблетка» от всех проблем!
Для приготовления подкормки разведите 1 таблетку (100 мг) глицина в 1 литре теплой воды. Предварительно таблетку лучше растолочь. Состав готов.
Эффективнее всего подкармливать спатифиллум по листу методом опрыскивания 1 раз в 2−3 недели. Можно также поливать растения под корень при плановом поливе. Частота подкормок аналогичная, пишет hibiny.ru.