Кладу щепотку в воду — и орошаю спатифиллум: укрыт белоснежным покрывалом цветов весь год — эффект поражает

Спатифиллум называют в народе «женским счастьем». Есть поверье, что когда он цветет, распуская свои прекрасные белые цветы, напоминающие паруса, то у хозяйки начинается белая полоса в жизни. Надо ли говорить, что все цветоводы мечтают видеть как можно больше цветов на своем растении?

Агроном, опытный цветовод Ксения Давыдова поделилась рецептом простой подкормки, которая сказывается на здоровье цветка только положительно. Понадобится всего один ингредиент — аптечные таблетки глицина, которые легко найти по доступной цене.