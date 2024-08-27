Сыктывкарка "инвестировала" в мошенников более трех миллионов рублей
- 20:45 27 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Жители Коми продолжают терять свои сбережения из-за мошенников. По данным МВД по Коми, одна из жительниц Сыктывкара лишилась более 3,5 миллионов рублей, поддавшись на заманчивое предложение быстрого обогащения.
Так, сыктывкарка 1982 года рождения решила вложиться в инвестиции. В мессенджере ей позвонил незнакомец и подробно описал привлекательную схему заработка на развивающейся компании, пообещав высокий доход от инвестиций и продаж.
"Поверив мошеннику, женщина использовала свои сбережения", – сообщили в ведомстве. – "Она также взяла несколько кредитов в банках и одолжила деньги у знакомых".
Когда женщина отправила 3, 5 миллиона рублей неизвестному получателю и её контакт внезапно исчез, она поняла, что стала жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело.