Сыктывкарка "инвестировала" в мошенников более трех миллионов рублей

Жители Коми продолжают терять свои сбережения из-за мошенников. По данным МВД по Коми, одна из жительниц Сыктывкара лишилась более 3,5 миллионов рублей, поддавшись на заманчивое предложение быстрого обогащения.

Так, сыктывкарка 1982 года рождения решила вложиться в инвестиции. В мессенджере ей позвонил незнакомец и подробно описал привлекательную схему заработка на развивающейся компании, пообещав высокий доход от инвестиций и продаж.