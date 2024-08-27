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В Коми женщине, жестоко убившей котенка, дали всего 150 часов обязательных работ

В Коми женщине, жестоко убившей котенка, дали всего 150 часов обязательных работФото из архива

В Выльгорте осудили местную жительницу, которая жестоко расправилась со своим домашним животным. Как сообщает республиканская прокуратура, женщина выбросила котенка из окна четвертого этажа.

Так, судом установлено, что в июне 2024 года женщина, из-за ничтожного повода, решила выбросить своего питомца из окна. Несчастное животное обнаружили соседи. К сожалению, котенка спасти не удалось - он умер из-за многочисленных внутренних травм.

Суд приговорил женщину к 150 часам обязательных работ. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Напомним, жительница Сыктывкара хотела приумножить свой доход и решила податься в инвестиции. Однако, женщина из-за незнания нарвалась на мошенников. В итоге она потеряла несколько миллионов рублей.

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