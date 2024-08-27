Выяснилось, что горело в сыктывкарском "Лесозаводе"
- 16:16 27 августа
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- Инесса Богатая
Фото очевидцев
В Сыктывкаре горит общественная баня на улице Сосновая в микрорайоне "Лесозавод". Подробности инцидента рассказали журналисту портала "Про Город" в пресс-службе МЧС по Республике Коми.
Так, по данным ведомства, в настоящий момент возгорание в здании уже локализовано. Также по информации МЧС, пострадавших людей в инциденте нет.
Добавим, что сейчас на месте работают подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается сотрудниками Госпожнадзора.
Подписчики издания "Про Город Сыктывкар" сообщают, что рядом с очагом возгорания находится невозможно, стоит густой смог и нечем дышать. Кроме того, огромный столб черного дыма было видно даже с городского поселка Краснозатонский.