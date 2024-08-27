Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Выяснилось, что горело в сыктывкарском "Лесозаводе"

Выяснилось, что горело в сыктывкарском "Лесозаводе"Фото очевидцев

В Сыктывкаре горит общественная баня на улице Сосновая в микрорайоне "Лесозавод". Подробности инцидента рассказали журналисту портала "Про Город" в пресс-службе МЧС по Республике Коми.

Так, по данным ведомства, в настоящий момент возгорание в здании уже локализовано. Также по информации МЧС, пострадавших людей в инциденте нет.

Добавим, что сейчас на месте работают подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается сотрудниками Госпожнадзора.

Подписчики издания "Про Город Сыктывкар" сообщают, что рядом с очагом возгорания находится невозможно, стоит густой смог и нечем дышать. Кроме того, огромный столб черного дыма было видно даже с городского поселка Краснозатонский.

...

  • 0

Популярное

Последние новости