Выяснилось, что горело в сыктывкарском "Лесозаводе"

В Сыктывкаре горит общественная баня на улице Сосновая в микрорайоне "Лесозавод". Подробности инцидента рассказали журналисту портала "Про Город" в пресс-службе МЧС по Республике Коми.

Так, по данным ведомства, в настоящий момент возгорание в здании уже локализовано. Также по информации МЧС, пострадавших людей в инциденте нет.