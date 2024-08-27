Житель Коми убил своего друга и едва не задушил сожительницу

В Ижемском районе Коми 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве и в угрозах убийства. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 4 июня обвиняемый житель Коми конфликтовал со своей сожительницей из-за сдачи после покупки продуктов и алкоголя. Разгневанный мужчина нанес женщине пять ударов кулаком по голове, после чего стал душить ее словами. При этом он повторял "Я тебя убью, я тебя закопаю, и никто не найдет". Женщина не сообщила правоохранителям о случившемся.