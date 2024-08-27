Житель Коми убил своего друга и едва не задушил сожительницу
- 19:00 27 августа
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- Инесса Богатая
В Ижемском районе Коми 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве и в угрозах убийства. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 4 июня обвиняемый житель Коми конфликтовал со своей сожительницей из-за сдачи после покупки продуктов и алкоголя. Разгневанный мужчина нанес женщине пять ударов кулаком по голове, после чего стал душить ее словами. При этом он повторял "Я тебя убью, я тебя закопаю, и никто не найдет". Женщина не сообщила правоохранителям о случившемся.
Спустя пару дней, 6 июня во время очередного застолья мужчина разозлился на своего друга из-за просьбы дать сигарету. Агрессор схватил нож и ударил в грудь своего приятеля. От полученной раны потерпевший скончался на месте.
Обвиняемый не признал свою вину. Заседание суда состоится в Ижемском районном суде.