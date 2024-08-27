На железнодорожном переезде в Дырносе ограничили движение транспорта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С 26 по 28 августа 2024 года движение автотранспорта через железнодорожный переезд в местечке Дырнос, Республика Коми, будет ограничено, информирует ОАО "РЖД".

Ограничения обусловлены необходимостью проведения плановых ремонтных работ на данном железнодорожном переезде в м. Дырнос.