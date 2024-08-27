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На железнодорожном переезде в Дырносе ограничили движение транспорта

На железнодорожном переезде в Дырносе ограничили движение транспортаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

С 26 по 28 августа 2024 года движение автотранспорта через железнодорожный переезд в местечке Дырнос, Республика Коми, будет ограничено, информирует ОАО "РЖД".

Ограничения обусловлены необходимостью проведения плановых ремонтных работ на данном железнодорожном переезде в м. Дырнос.

- с 20.00 26 августа до 06.00 27 августа 2024 г.;

- с 20.00 27 августа до 06.00 28 августа 2024 г.

В указанное время движение будет осуществляться по одной полосе проезжей части.

Северная железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым путевым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Напомним, ранее Минстрой Коми заявил о планах на 2025 год. Следующим летом в Сыктывкаре стартует ремонт улицы Тентюковской и Орджоникидзе. Временные трудности с составлением проектной документации возникли в связи с тем, что одни из владельцев частного дома самовольно заняли муниципальную землю.

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