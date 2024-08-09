В Сыктывкаре планируется ремонт дорог на улицах Тентюковской и Орджоникидзе в 2025 году

В 2025 году в Сыктывкаре планируется обновление участков по улицам Тентюковской и Орджоникидзе. В процессе подготовки проектных документов по ремонту Тентюковской возникли сложности, так как владельцы одного из домов самовольно заняли муниципальную землю. Об этом проинформировало Министерство строительства Коми.

На улице Крутой намечается реконструкция 300 метров дороги, вместе с тротуаром и пандусом. Особое внимание уделено вопросу водоотведения в районе домов №9 и №32.