В Сыктывкаре планируется ремонт дорог на улицах Тентюковской и Орджоникидзе в 2025 году
- 22:45 9 августа
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- Инесса Богатая
В 2025 году в Сыктывкаре планируется обновление участков по улицам Тентюковской и Орджоникидзе. В процессе подготовки проектных документов по ремонту Тентюковской возникли сложности, так как владельцы одного из домов самовольно заняли муниципальную землю. Об этом проинформировало Министерство строительства Коми.
На улице Крутой намечается реконструкция 300 метров дороги, вместе с тротуаром и пандусом. Особое внимание уделено вопросу водоотведения в районе домов №9 и №32.
На улице Коммунистической, где будет проведён ремонт дороги длиной 1, 2 километра, уже началась укладка нижнего слоя асфальта. Выполнено 25% работ.
Реконструкция дороги на улице Морозова в районе автовокзала завершена: установлены бордюры, заасфальтированы тротуары и проезжая часть.
На улице Лесозаводской обновлены тротуар и проезжая часть на участке длиной 0, 5 километра.
На участке дороги от Сыктывкара до Эжвы, начиная от улицы Малышева до Петрозаводской, заасфальтирован километр дороги. Также обустроены тротуары, посадочные площадки и заездные карманы возле автобусных остановок.