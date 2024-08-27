Между Ухтой и Сосногорском произошло тройное ДТП

В тройном ДТП под Ухтой пострадали два человека. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на УГИБДД МВД по Республике Коми.

Аварию зафиксировали вчера, 26 августа, около девяти часов утра в районе Успенского кладбища. По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2104, двигался по трассе Ухта - Сосногорск в сторону последнего. При повороте налево он столкнулся с Hyundai Solarisс, что двигался во встречном направлении. Далее, в результате удара, 44-летний водитель Hyundai потерял управление, и автомобиль унесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Vesta.