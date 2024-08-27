Между Ухтой и Сосногорском произошло тройное ДТП
- 08:45 27 августа
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- Татьяна Зубова
В тройном ДТП под Ухтой пострадали два человека. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на УГИБДД МВД по Республике Коми.
Аварию зафиксировали вчера, 26 августа, около девяти часов утра в районе Успенского кладбища. По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2104, двигался по трассе Ухта - Сосногорск в сторону последнего. При повороте налево он столкнулся с Hyundai Solarisс, что двигался во встречном направлении. Далее, в результате удара, 44-летний водитель Hyundai потерял управление, и автомобиль унесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Vesta.
В ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму головы, ушибы шейного и грудного отделов позвоночника, переломы ребер и травму голени. Также медики диагностировали ему шок. Пострадавшего госпитализировали. Пассажирка Hyundai 1999 года рождения отделалась ушибом грудной клетки.
Уточняется, что водитель ВАЗа имеет водительский стаж более 30 лет.
Напомним, ранее в Коми в другой аварии погиб водитель мотоцикла. 33-летний мужчина двигался по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От полученных травм байкер скончался на месте до приезда медиков.