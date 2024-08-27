В Печерском районе смертельная авария унесла жизнь водителя "легковушки"
- 06:30 27 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
В Печорском районе при столкновении легковушки и большегруза погиб мужчина. Видео с места ДТП предоставили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, трагедия произошла вчера, 26 августа, в 15:45. На 45-м километре трассы Кожва - Чикшино - Каджером водитель 1986 года рождения, находясь за рулем ВАЗ-2114, не соблюдал безопасное расстояние и врезался в грузовик Shacman.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался до прибытия медиков. На место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить детали произошедшего.
Напомним, ранее аналогичная авария произошла в Сыктывкаре. Тогда водитель Daewoo Nexia, пытаясь скрыться от погони, не справился с управлением, что привело к столкновению автомобилей.