В Печерском районе смертельная авария унесла жизнь водителя "легковушки"

В Печорском районе при столкновении легковушки и большегруза погиб мужчина. Видео с места ДТП предоставили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, трагедия произошла вчера, 26 августа, в 15:45. На 45-м километре трассы Кожва - Чикшино - Каджером водитель 1986 года рождения, находясь за рулем ВАЗ-2114, не соблюдал безопасное расстояние и врезался в грузовик Shacman.