С января этого года предприятия Коми приняли 1041 единицу техники
- 16:30 21 августа
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- Инесса Богатая
20 августа Владимир Уйба в своем очередном видеообращении сообщил о поставках нового медицинского оборудования в больницы и поликлиники региона благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение".
С начала этого года в медицинские учреждения республики поступило 1041 единица оборудования, большая часть которого уже введена в эксплуатацию. До конца года планируется поставить еще 1066 единиц.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения оснастила больницы, поликлиники и ФАПы различных городов и районов современным медицинским оборудованием, в том числе 30 единицами электрохирургических аппаратов. Новое оборудование передано в больницы Вуктыла, Ижмы, Княжпогоста, Печоры, Прилузья, Сосногорска, Усинска, Инты, а также в Сысольский, Удорский, Троицко-Печорский и Усть-Куломский районы.
В Сысольский район и Инту поступили два палатных рентген-аппарата, а также в Сысольский район направлен стационарный флюорограф. В прошлом году медицинские учреждения региона получили свыше 2700 единиц новейшего оборудования. На капитальный ремонт больниц, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, было выделено 45 миллионов рублей, а во всех сферах в целом — около 127 миллионов рублей. В. Уйба подчеркнул продолжение работы по улучшению здравоохранения в республике и дальнейшее информирование населения о достигнутых результатах.