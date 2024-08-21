С января этого года предприятия Коми приняли 1041 единицу техники

20 августа Владимир Уйба в своем очередном видеообращении сообщил о поставках нового медицинского оборудования в больницы и поликлиники региона благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение".



С начала этого года в медицинские учреждения республики поступило 1041 единица оборудования, большая часть которого уже введена в эксплуатацию. До конца года планируется поставить еще 1066 единиц.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения оснастила больницы, поликлиники и ФАПы различных городов и районов современным медицинским оборудованием, в том числе 30 единицами электрохирургических аппаратов. Новое оборудование передано в больницы Вуктыла, Ижмы, Княжпогоста, Печоры, Прилузья, Сосногорска, Усинска, Инты, а также в Сысольский, Удорский, Троицко-Печорский и Усть-Куломский районы.