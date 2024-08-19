Жителей Коми предупредили о новых схемах мошенников, которые вербуют детей

В России активизировались мошенники, которые вовлекают детей в схемы обналичивания и перевода украденных денег через банковские карты. Преступники размещают в интернете объявления с обещаниями легкого заработка, привлекая детей к передаче данных своих банковских карт или доступов к банковским приложениям. Дети, не осознавая серьезности, становятся соучастниками преступлений, что может привести к уголовной ответственности.

Родителям и учителям важно объяснять детям опасность подобных предложений. Любые подозрительные объявления о "легком заработке" могут быть мошенничеством. При обнаружении таких предложений или фактов мошенничества нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы. Своевременные меры помогут защитить детей от преступников.