В Сыктывкаре 26-летний мужчина напал на инвалида

В отделение полиции "Эжвинский" в Сыктывкаре обратился местный житель 1976 года рождения с заявлением о разбойном нападении. Мужчина, перенесший инсульт, плохо говорил и с трудом передвигался. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По данным ведомства, мужчина рассказал полицейским, что знакомый пришел под предлогом одолжить музыкальную колонку, но затем потребовал пароль от онлайн-банка, угрожая электрическими разрядами и зажженной сигаретой. Получив пароль, злоумышленник забрал телефон и скрылся. Полицейские задержали 26-летнего ранее судимого подозреваемого, который признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, телефон изъят и будет возвращен владельцу.