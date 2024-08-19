Три жителя Коми получили звание "Почетный гражданин"
- 16:30 19 августа
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- Инесса Богатая
Стоит отметить, что данная тема уже обсуждалась на заседании регионального парламента. Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал Указ о присвоении в 2024 году высшего почётного звания Республики Коми "Почётный гражданин", как сообщает пресс-служба регионального руководства.
В частности, за выдающиеся достижения в труде и многолетнюю эффективную деятельность, значительно способствовавшую развитию Республики Коми, звание "Почётный гражданин Республики Коми" присваивается следующим лицам:
Казановскому Евгению Степановичу – доктору ветеринарных наук и ветерану сельского хозяйства Республики Коми;
Кремсу Андрею Яковлевичу – доктору геолого-минералогических наук и ветерану геологоразведочной отрасли Республики Коми (посмертно);
Пеймеру Михаилу Николаевичу – участнику Великой Отечественной войны и ветерану строительной отрасли Республики Коми.