Три жителя Коми получили звание "Почетный гражданин"

Стоит отметить, что данная тема уже обсуждалась на заседании регионального парламента. Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал Указ о присвоении в 2024 году высшего почётного звания Республики Коми "Почётный гражданин", как сообщает пресс-служба регионального руководства.

В частности, за выдающиеся достижения в труде и многолетнюю эффективную деятельность, значительно способствовавшую развитию Республики Коми, звание "Почётный гражданин Республики Коми" присваивается следующим лицам: