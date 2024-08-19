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Три жителя Коми получили звание "Почетный гражданин"

Три жителя Коми получили звание "Почетный гражданин"Фото из архива

Стоит отметить, что данная тема уже обсуждалась на заседании регионального парламента. Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал Указ о присвоении в 2024 году высшего почётного звания Республики Коми "Почётный гражданин", как сообщает пресс-служба регионального руководства.

В частности, за выдающиеся достижения в труде и многолетнюю эффективную деятельность, значительно способствовавшую развитию Республики Коми, звание "Почётный гражданин Республики Коми" присваивается следующим лицам:

Казановскому Евгению Степановичу – доктору ветеринарных наук и ветерану сельского хозяйства Республики Коми;

Кремсу Андрею Яковлевичу – доктору геолого-минералогических наук и ветерану геологоразведочной отрасли Республики Коми (посмертно);

Пеймеру Михаилу Николаевичу – участнику Великой Отечественной войны и ветерану строительной отрасли Республики Коми.

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