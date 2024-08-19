Такая ягода — самая вредная: а мы покупаем ее как деликатес, еще и детей заставляем есть

Людей просят ее не есть

Мир здорового питания полон неожиданностей и противоречий. Совсем недавно стало известно, что один из самых популярных и считавшихся полезными продуктов - виноград - может таить в себе серьезные риски для здоровья определенных категорий людей. Это ошеломляющее открытие сделала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова из компании "СберЗдоровье", заставив нас пересмотреть привычное отношение к этой ягоде.

Почему виноград может быть опасен?

Ключевая опасность, исходящая от винограда, кроется в его высоком содержании сахара. В 100 граммах этого продукта содержится 16 граммов глюкозы, что делает его крайне нежелательным для людей с диабетом и заболеваниями печени, таких как цирроз. Повышенная концентрация сахара создает для таких пациентов серьезные проблемы с метаболизмом, способные ухудшить их состояние здоровья.