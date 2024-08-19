В Сыктывкаре администрация Эжвы оплатит задолженность по кредиту за умершего клиента банка
- 11:45 19 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело о взыскании задолженности по кредиту с наследников умершего заемщика. Суд привлек администрацию Эжвинского района и территориальное управление Росимущества в Коми в качестве соответчиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Установлено, что заемщик взял кредит на покупку жилой недвижимости и скончался в сентябре 2023 года. Наследники не приняли наследство, и после шести месяцев квартира была признана выморочным имуществом и перешла к администрации Эжвинского района по закону.
Суд постановил взыскать задолженность по кредиту с администрации Эжвы и отказал в требованиях банка к родственникам и Росимуществу. Решение суда еще не вступило в силу.