На трассе в Коми пенсионерка пострадала из-за "китайца"
- 09:40 19 августа
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- Татьяна Зубова
На трассе в Коми произошло ДТП с участием автомобилей марок JAC и Hyundai.
По информации УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел ещё вчера, 18 августа. Водитель 56-ти лет, управляя автомобилем JAC, следовал из Сыктывкара в направлении Кирова. На 707-м километре автотрассы "Вятка" он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в остановившийся перед светофором Hyundai Elantra.
В результате аварии 63-летняя пассажирка Hyundai получила травму головы, представляющую собой скальпированную рану на лбу. Госпитализация не потребовалась, так как она была пристегнута ремнями безопасности.
Напомним, ранее в Удорском районе при столкновении двух авто пострадал годовалый ребенок. Мальчик находился в удерживающем устройстве, потому получил незначительные ушибы. Госпитализация не потребовалась.