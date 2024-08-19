На трассе в Коми пенсионерка пострадала из-за "китайца"

На трассе в Коми произошло ДТП с участием автомобилей марок JAC и Hyundai.

По информации УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел ещё вчера, 18 августа. Водитель 56-ти лет, управляя автомобилем JAC, следовал из Сыктывкара в направлении Кирова. На 707-м километре автотрассы "Вятка" он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в остановившийся перед светофором Hyundai Elantra.