За полгода в Коми возбудили свыше 1 тыс. дел за нарушение тишины

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В Республике Коми за первую половину 2024 года наблюдается значительное количество нарушений «закона о тишине». По данным пресс-службы МВД по Коми, за этот период в регионе было зарегистрировано более 3000 сообщений о нарушении тишины, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение общего числа обращений, проблема шумового загрязнения остается актуальной, особенно в городах, таких как Сыктывкар, Воркута, Усинск, Ухта, Инта и Сосногорск.

Из поступивших жалоб около трети получили дальнейшее развитие в виде составления административных протоколов. В общей сложности за полгода правоохранительные органы возбудили 1139 дел по фактам нарушения тишины. Любопытно, что каждый пятый из привлеченных к ответственности нарушителей уже имел подобные прецеденты в прошлом. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1,13 миллиона рублей.

Сложности в привлечении виновных к ответственности часто связаны с тем, что сами заявители не всегда готовы сотрудничать с органами правопорядка. Многие предпочитают, чтобы полиция просто провела разъяснительную беседу с нарушителем, не стремясь к официальным мерам наказания. Кроме того, нередко жалобы касаются ситуаций, которые происходят в разрешенное время или не подпадают под действие «закона о тишине», например, звуки от ремонта или лай собак.

Отдельный интерес представляет ситуация в Сосногорске, где за шесть месяцев было составлено 93 протокола. Большинство нарушений зафиксированы в многоквартирных домах, жители которых часто жалуются на громкую музыку, крики, топот, а также на шум от телевизоров и ремонтных работ. Средний возраст нарушителей составил 37 лет, однако зафиксированы случаи, когда возраст нарушителей варьировался от 18 до 83 лет.

Примечательно, что разница между числом жалоб и количеством возбужденных дел объясняется не только нежеланием заявителей идти на сотрудничество с полицией. В некоторых случаях, по данным пресс-службы, жители жалуются на шумы, которые возникают в разрешенные часы или не предусмотрены «законом о тишине». Например, некоторые заявители обращались с жалобами на лай собак или стуки в стену, которые не подпадают под определение нарушения тишины.