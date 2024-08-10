За полгода в Коми возбудили свыше 1 тыс. дел за нарушение тишины
- 09:00 10 августа
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми за первую половину 2024 года наблюдается значительное количество нарушений «закона о тишине».
По данным пресс-службы МВД по Коми, за этот период в регионе было зарегистрировано более 3000 сообщений о нарушении тишины, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение общего числа обращений, проблема шумового загрязнения остается актуальной, особенно в городах, таких как Сыктывкар, Воркута, Усинск, Ухта, Инта и Сосногорск.
Из поступивших жалоб около трети получили дальнейшее развитие в виде составления административных протоколов. В общей сложности за полгода правоохранительные органы возбудили 1139 дел по фактам нарушения тишины. Любопытно, что каждый пятый из привлеченных к ответственности нарушителей уже имел подобные прецеденты в прошлом. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1,13 миллиона рублей.
Сложности в привлечении виновных к ответственности часто связаны с тем, что сами заявители не всегда готовы сотрудничать с органами правопорядка. Многие предпочитают, чтобы полиция просто провела разъяснительную беседу с нарушителем, не стремясь к официальным мерам наказания. Кроме того, нередко жалобы касаются ситуаций, которые происходят в разрешенное время или не подпадают под действие «закона о тишине», например, звуки от ремонта или лай собак.
Отдельный интерес представляет ситуация в Сосногорске, где за шесть месяцев было составлено 93 протокола. Большинство нарушений зафиксированы в многоквартирных домах, жители которых часто жалуются на громкую музыку, крики, топот, а также на шум от телевизоров и ремонтных работ. Средний возраст нарушителей составил 37 лет, однако зафиксированы случаи, когда возраст нарушителей варьировался от 18 до 83 лет.
Примечательно, что разница между числом жалоб и количеством возбужденных дел объясняется не только нежеланием заявителей идти на сотрудничество с полицией. В некоторых случаях, по данным пресс-службы, жители жалуются на шумы, которые возникают в разрешенные часы или не предусмотрены «законом о тишине». Например, некоторые заявители обращались с жалобами на лай собак или стуки в стену, которые не подпадают под определение нарушения тишины.
Правоохранительные органы подчеркивают, что не все сообщения о нарушениях тишины могут быть рассмотрены в рамках этого закона. В некоторых случаях действия или бездействие граждан могут квалифицироваться как мелкое хулиганство или иное административное правонарушение, что требует иной правовой реакции. Также важно учитывать, что некоторые граждане могут шуметь "законно", то есть в рамках времени, разрешенного для проведения шумных работ.