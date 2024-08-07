В одном из городов Коми подростки из отряда мэра очистили от мусора берег реки
- 20:45 7 августа
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- Инесса Богатая
В Инте проходит ежегодная экологическая инициатива "Речная лента", которая началась в республике 20 апреля и продлится до 20 сентября.
Каждый год в акции принимают участие волонтерские группы, бизнесмены, общественные организации, сотрудники учебных заведений и местные власти. Традиция уборки прибрежных зон и мест отдыха была введена давно отрядом мэра и до сих пор сохраняется.
Самым проблемным участком в городе является береговая линия. Места отдыха у воды ежегодно загромождаются мусором, оставленным жителями после выездов на природу. Учителя с учениками участвуют в очистке территории и следят за безопасностью детей.
"Мы в основном занимаемся благоустройством районов возле острова и администрации. На острове собирали скошенную траву и очищали дорожки от мусора. На пляже рядом с ТЭЦ убирали мусор и чистили подъездные пути, чтобы туда было удобно добираться. Ухоженные территории – это польза для города, особенно в сезон, когда трава быстро растет. Мы стараемся поддерживать газон в хорошем состоянии, чтобы люди могли наслаждаться его видом," – сообщил Дмитрий Михайлов, старшеклассник из отряда мэра.
Отряд мэра обеспечен работой до конца лета – старшеклассники продолжат избавлять город от мусора в проблемных уголках.