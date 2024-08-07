В одном из городов Коми подростки из отряда мэра очистили от мусора берег реки

В Инте проходит ежегодная экологическая инициатива "Речная лента", которая началась в республике 20 апреля и продлится до 20 сентября.

Каждый год в акции принимают участие волонтерские группы, бизнесмены, общественные организации, сотрудники учебных заведений и местные власти. Традиция уборки прибрежных зон и мест отдыха была введена давно отрядом мэра и до сих пор сохраняется.

Самым проблемным участком в городе является береговая линия. Места отдыха у воды ежегодно загромождаются мусором, оставленным жителями после выездов на природу. Учителя с учениками участвуют в очистке территории и следят за безопасностью детей.