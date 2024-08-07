В Коми в пожаре погиб человек

В деревне Щельябож, вблизи Усинска, произошел пожар, в результате которого погиб человек. По информации МЧС по Коми, возгорание случилось 6 августа в частном доме на переулке Луговом.

Четверых удалось вывести из горящего дома, однако один мужчина погиб, а две женщины и житель Усинска получили травмы. По предварительным данным, причиной пожара послужило неисправное электрооборудование.