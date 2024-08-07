В Коми в пожаре погиб человек
- 16:30 7 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В деревне Щельябож, вблизи Усинска, произошел пожар, в результате которого погиб человек. По информации МЧС по Коми, возгорание случилось 6 августа в частном доме на переулке Луговом.
Четверых удалось вывести из горящего дома, однако один мужчина погиб, а две женщины и житель Усинска получили травмы. По предварительным данным, причиной пожара послужило неисправное электрооборудование.
По данному происшествию начато расследование.
Напомним, в Усинске на объекте «Транснефть» случился сильный взрыв, после чего начался пожар. На место происшествия оперативно приехали спасательные службы. Как уточняется, взрыв возник из-за нарушения целостности газовой трубы. Всех работников предприятия экстренно эвакуировали.