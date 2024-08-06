В Усинске произошел мощный взрыв и пожар на предприятии «Транснефть»

На территории нефтеперерабатывающего завода компании "Транснефть" в городе Усинск, Республика Коми, произошел взрыв. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Сообщается, что после хлопка вспыхнул пожар.

Ранее мы писали о том, что в одной из квартир дома по адресу Домны Каликовой, 110А в селе Выльгорт произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадала пенсионерка, владелица данной квартиры, у которой 22% тела покрыто ожогами. Ее госпитализировали. Кроме того, каждому жителю дома, чьи квартиры подверглись повреждениям, выделят по 10 тысяч рублей для первостепенных нужд.