В Анапе запретили купаться: отдыхающих туристов предупредили о смертельной опасности
- 15:17 7 августа
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- Служба новостей
В Анапе запретили купание из-за угрозы безопасности: отдыхающих предупредили о смертельной опасности. Мэрия города сообщила жителям и гостям о прохождении мощного грозового фронта, который может вызвать опасные явления на воде. В связи с этим купание в море временно запрещено.
Как говорится в официальном Telegram-канале курорта, в регионе 5 августа ожидаются залповые ливни и сильные грозы. Администрация города призывает к осторожности и настоятельно рекомендует не рисковать жизнью и здоровьем. Также власти обращают внимание на необходимость более тщательного присмотра за детьми в период непогоды.
Пока нет точной информации о сроках действия запрета на купание. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, когда погодные условия улучшатся.
Отметим, что за 6 августа в Анапе утонули три человека. Несчастные случаи произошли, несмотря на действующий запрет на купание. Один турист не справился с волнами в Витязево. Спасатели вытащили мужчину из воды, но спасти его не удалось.
На пляже в Джемете погиб 22-летний парень. На кадрах из соцсетей видно, как родители плачут, стоя на коленях перед накрытым телом. В том же месте в плен водной стихии попал 16-летний подросток, сообщает tsargrad.tv.