В Анапе запретили купаться: отдыхающих туристов предупредили о смертельной опасности

В Анапе запретили купание из-за угрозы безопасности: отдыхающих предупредили о смертельной опасности. Мэрия города сообщила жителям и гостям о прохождении мощного грозового фронта, который может вызвать опасные явления на воде. В связи с этим купание в море временно запрещено.

Как говорится в официальном Telegram-канале курорта, в регионе 5 августа ожидаются залповые ливни и сильные грозы. Администрация города призывает к осторожности и настоятельно рекомендует не рисковать жизнью и здоровьем. Также власти обращают внимание на необходимость более тщательного присмотра за детьми в период непогоды.