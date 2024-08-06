Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, что сломал шею во время купания в Вычегде
- 09:40 6 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
Подросток, что сломал шею во время купания в реке Вычегде, до сих пор находится в нейрохирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает БНК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Коми.
Напомним, инцидент произошел 19 июля в семь часов вечера. 15-летний мальчик отдыхал на реке с друзьями в районе пристани в поселке Седкыркещ. Отметим, место не предназначено для купания. В какой-то момент парень нырнул в воду и ударился о дно головой. На место немедленно прибыли медики и госпитализировали юного пострадавшего. Парню диагностировали перелом шеи.
Ситуацию взяли на контроль в отделе по делам несовершеннолетних полиции Сыктывкара. Сотрудники ведомства проводят проверку с целью выяснить обстоятельства случившегося. В материалах дела уточняется, что мальчик воспитывается в полной семье, семья благополучная, на профилактических учетах никогда не состояла.год
Читайте также:
-
Госаптеки: когда сыктывкарцам ждать ремонта "убитых" ступенек
-
Под Печорой сбитый УАЗом велосипедист попал в больницу
-
«Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке
-
10 ошибок в ремонте, которые стоят дорого: как избежать неприятностей и сохранить нервы
-
На реке в Коми обнаружили тело мертвого мужчины
-
Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в августе 2024 года