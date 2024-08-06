Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, что сломал шею во время купания в Вычегде

Подросток, что сломал шею во время купания в реке Вычегде, до сих пор находится в нейрохирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает БНК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Коми.

Напомним, инцидент произошел 19 июля в семь часов вечера. 15-летний мальчик отдыхал на реке с друзьями в районе пристани в поселке Седкыркещ. Отметим, место не предназначено для купания. В какой-то момент парень нырнул в воду и ударился о дно головой. На место немедленно прибыли медики и госпитализировали юного пострадавшего. Парню диагностировали перелом шеи.