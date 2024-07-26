В Сыктывкаре временно изменится схема движения трех автобусных маршрутов
- 07:30 26 июля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре временно изменятся пути следования трех автобусных маршрутов. О предстоящих изменениях проинформировал "Комиавтотранс".
С 26 июля по 30 августа маршруты №19, №125 и №127 будут следовать по иным улицам из-за ремонтных работ на улице Первомайской. Временные схемы движения уже опубликованы предприятием.
Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании своих поездок.
Напомним, ранее мэрия города объявила об изменении сразу пяти автобусных маршрутов. Такие меры стали необходимы в связи с появлением новых районов в столице Коми и, как следствие, изменением пассажиропотока Речь идет, в том числе об автобусах, курсирующих между центром города и Эжвинским районом. Нововведения вступят в силу уже на следующей неделе, 1 августа. Для удобства граждан, новые схемы размещены на остановках. Кроме этого информация об изменениях доступна на сайте мэрии, а также на портале "Комиавиатранс".