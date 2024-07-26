В Сыктывкаре временно изменится схема движения трех автобусных маршрутов

Напомним, ранее мэрия города объявила об изменении сразу пяти автобусных маршрутов. Такие меры стали необходимы в связи с появлением новых районов в столице Коми и, как следствие, изменением пассажиропотока Речь идет, в том числе об автобусах, курсирующих между центром города и Эжвинским районом. Нововведения вступят в силу уже на следующей неделе, 1 августа. Для удобства граждан, новые схемы размещены на остановках. Кроме этого информация об изменениях доступна на сайте мэрии, а также на портале "Комиавиатранс".