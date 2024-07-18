Администрация Сыктывкара предоставила новые схемы движения городских автобусов

Для жителей и гостей столицы Коми на остановках города размещают информацию об изменениях в движении ряда маршрутов, которые вступят в силу уже 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Коми.

По информации мэрии, после изучения пассажиропотока было решено изменить ряд маршрутов. Это стало необходимым, дабы устранить, в том числе дублирование маршрутов, а также обеспечить связи отдаленных территорий города с центром. Изменения коснутся маршрутов №№ 17, 18, 54, 8 и 10. Специалисты городского управления уже разместили обновленные схемы движения на остановочных комплексах на улицах Паневской, Ручейной, Коммунистической, Орджоникидзе и Дырносской. Эта работа продолжается, и по плану будет затронуто 260 остановок в Сыктывкаре и Эжве.