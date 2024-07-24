В Печоре после инсульта пропал инвалид

В Печоре после инсульта потерялся местный житель. 23 июля Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС был отправлен на поиски пропавшего человека. Об этом сообщает Комиинформ.

Мужчина 1957 года, инвалид с проблемами здоровья, исчез в районе посёлка Лесозавод 22 числа.