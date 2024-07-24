В Печоре после инсульта пропал инвалид
- 14:45 24 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Печоре после инсульта потерялся местный житель. 23 июля Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС был отправлен на поиски пропавшего человека. Об этом сообщает Комиинформ.
Мужчина 1957 года, инвалид с проблемами здоровья, исчез в районе посёлка Лесозавод 22 числа.
На поиски направились сотрудники полиции, медики и спасатели. В 20:00 в полицию поступило сообщение, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
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