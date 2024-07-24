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В Печоре после инсульта пропал инвалид

В Печоре после инсульта пропал инвалидФото из архива редакции

В Печоре после инсульта потерялся местный житель. 23 июля Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС был отправлен на поиски пропавшего человека. Об этом сообщает Комиинформ.

Мужчина 1957 года, инвалид с проблемами здоровья, исчез в районе посёлка Лесозавод 22 числа.

На поиски направились сотрудники полиции, медики и спасатели. В 20:00 в полицию поступило сообщение, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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