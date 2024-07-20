Пополнение автобусного парка: сыктывкарцам будет комфортнее
- 18:00 20 июля
- 0+
- Дарья Шучалина
Глава Коми вручил ключи мэру Сыктывкара от новых автобусов для пассажирских перевозок внутри города.
Владимир Уйба с командой правительства регулярно помогает городам и районам с новым общественным транспортом.
На этот раз столица Коми получила пять новых низкопольных автобусов большой вместимости.
- Мы по несколько раз в месяц получаем информацию о том, что жители как Сыктывкара, так и Ухты недовольны качеством перевозок. Особенно часто поступают жалобы на работу транспорта в часы пик, когда автобусов просто физически не хватает, и горожане недовольны состоянием автобусов и их вместимостью, - высказался глава региона. - Поэтому мы используем все механизмы для приобретения автобусов. Причем на природном газе: они не только экологичные, но и экономичные. В добрый путь!".
Перед тем, как пустить их на линии, власти республики и муниципалитета предложили роль «подопытных кроликов» обшественникам и прессе. Мы проверили, насколько комфортны салоны и кресла, а также выяснили, удобно ли заходить и выходить ввиду низкой посадки «Лотосов».
Логистика для пробных поездок была выбрана мэрией. Путь пролегал от улицы Печорская к автовокзалу (так курсирует маршрут №18м) и от автовокзала до Октябрьского проспекта по траектории маршрута №54м.
Гендиректор АО «Комиавтотранс» Дмитрий Чепурнов, чей автопарк и пополнен «Лотосами», обратил внимание на то, что низкопольные автобусы удобны и для пожилых, и для мам с детьми, и просто для людей со сложностями опорно-двигательного аппарата.
Член Сыктывкарского городского общества инвалидов Ольга Субботина, участвующая в тест-группе первых пассажиров, высказалась относительно корректировок маршрутов:
- Я живу в Эжве. И остаюсь без улицы Карла Маркса - ни поликлиники, ни Товаров для дома, ни старого рынка новый маршрут не захватывает - это недостаток. Там несколько жилых комплексов, социальные объекты. Людям важны остановки в этой части города, поэтому путь по Карла Маркса надо сохранить.
По ее словам, планируемый охват частного сектора с меньшей концентрацией пассажиров не оправдывает себя. Остальные вариации с корректировкой маршрутов по Эжве она называла уместными: автобусы будут ехать до СЛПК по Мира и по Бумажников, так что не придется огибать Эжву.
Новые маршруты нацелены на пассажиров верхней и нижней частей города. Само автотранспортное предприятие убеждено: маршруты 18 и 54 дублируют друг друга, а задача – дать возможность горожанам в разных точках Сыктывкара пользоваться общественным транспортом.
Поскольку угодить одновременно всем всё равно не удастся, мэрия послушалась рекомендации Главы Коми. Напомним, Владимир Уйба напутствовал местную власть получить обратную связь от жителей разных кварталов, чтобы обобщить пожелания и замечания большинства. Этим сейчас чиновники и занимаются при поддержке депутатов муниципалитета, также включившихся в опросы людей по своим избирательным округам.
Градоначальник Владимир Голдин заверил: в ближайшее время новые автобусы уже выйдут на линию в пригородные поселки по маршруту №25.
В течение второго полугодия в Коми поступит еще 79 автобусов. Из них 61 подарят Сыктывкару, 12 отдадут в Ухту и один в Вуктыл.
Кстати: в Ухте будет продуман вопрос по дополнительному приобретению автобусов, так как потребность там тоже большая.