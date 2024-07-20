Пополнение автобусного парка: сыктывкарцам будет комфортнее

Глава Коми вручил ключи мэру Сыктывкара от новых автобусов для пассажирских перевозок внутри города.

Владимир Уйба с командой правительства регулярно помогает городам и районам с новым общественным транспортом.

На этот раз столица Коми получила пять новых низкопольных автобусов большой вместимости.

- Мы по несколько раз в месяц получаем информацию о том, что жители как Сыктывкара, так и Ухты недовольны качеством перевозок. Особенно часто поступают жалобы на работу транспорта в часы пик, когда автобусов просто физически не хватает, и горожане недовольны состоянием автобусов и их вместимостью, - высказался глава региона. - Поэтому мы используем все механизмы для приобретения автобусов. Причем на природном газе: они не только экологичные, но и экономичные. В добрый путь!".

Перед тем, как пустить их на линии, власти республики и муниципалитета предложили роль «подопытных кроликов» обшественникам и прессе. Мы проверили, насколько комфортны салоны и кресла, а также выяснили, удобно ли заходить и выходить ввиду низкой посадки «Лотосов».

Логистика для пробных поездок была выбрана мэрией. Путь пролегал от улицы Печорская к автовокзалу (так курсирует маршрут №18м) и от автовокзала до Октябрьского проспекта по траектории маршрута №54м.

Гендиректор АО «Комиавтотранс» Дмитрий Чепурнов, чей автопарк и пополнен «Лотосами», обратил внимание на то, что низкопольные автобусы удобны и для пожилых, и для мам с детьми, и просто для людей со сложностями опорно-двигательного аппарата.

Член Сыктывкарского городского общества инвалидов Ольга Субботина, участвующая в тест-группе первых пассажиров, высказалась относительно корректировок маршрутов: