В Коми сохраняется сухая погода
- 22:00 20 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми сохраняется тёплая погода. Температура воды в Вычегде превышает 20 градусов. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
21 июля в Республике ожидается переменная облачность. Также по прогнозу в Коми преимущественно без осадков. Поднимется северо-восточный ветер 6-11 м/с. Днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +19…+24 градуса. Ночью это значение изменится до +3...+8°С.
В Сыктывкаре 21 июля также переменная облачность и без осадков. Днём температура поднимется до +21...+23°С, к ночи она опустится до +9…+11 градусов. Будет ветрено. Порывы достигнут 5-10 метров в секунду. В Ухте, Усть-Цильме и Троицко-Печорске днём +20…+22 градуса, северо-восточный ветер, без осадков.