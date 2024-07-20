В Коми сохраняется сухая погода

В Коми сохраняется тёплая погода. Температура воды в Вычегде превышает 20 градусов. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

21 июля в Республике ожидается переменная облачность. Также по прогнозу в Коми преимущественно без осадков. Поднимется северо-восточный ветер 6-11 м/с. Днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +19…+24 градуса. Ночью это значение изменится до +3...+8°С.