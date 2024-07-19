В Коми медики "скорой" приняли роды прямо в машине

Медицинские работники из Щельяюра приняли роды прямо в машине скорой помощи. Поздней ночью поступил вызов. Бригада медиков быстро выехала на место и забрала роженицу. Однако девушка не смогла преодолеть 50 километров до больницы в Ижме и начала рожать прямо в салоне авто. Историей поделилась Алена Филиппова, сотрудница Щельяюрской участковой больницы, на своей странице в соцсетях.

"Рождение ребенка — это одно из самых удивительных и радостных событий в нашей жизни. Во время одной из ночных смен на пульт скорой поступил вызов: "Роды, начались схватки". Наша бригада в кратчайшие сроки добралась до роженицы, но впереди была поездка в 50 километров до Ижмы. Спустя несколько минут после отправления стало ясно, что малыш торопится появиться на свет, и пришлось принимать роды прямо в машине скорой помощи!" — поделилась она.

В таких случаях ключевым является правильная организация процесса. Первым делом медики успокоили роженицу. Она четко следовала всем инструкциям.