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В Коми медики "скорой" приняли роды прямо в машине

В Коми медики "скорой" приняли роды прямо в машинеФото Алены Филипповой

Медицинские работники из Щельяюра приняли роды прямо в машине скорой помощи. Поздней ночью поступил вызов. Бригада медиков быстро выехала на место и забрала роженицу. Однако девушка не смогла преодолеть 50 километров до больницы в Ижме и начала рожать прямо в салоне авто. Историей поделилась Алена Филиппова, сотрудница Щельяюрской участковой больницы, на своей странице в соцсетях.

"Рождение ребенка — это одно из самых удивительных и радостных событий в нашей жизни. Во время одной из ночных смен на пульт скорой поступил вызов: "Роды, начались схватки". Наша бригада в кратчайшие сроки добралась до роженицы, но впереди была поездка в 50 километров до Ижмы. Спустя несколько минут после отправления стало ясно, что малыш торопится появиться на свет, и пришлось принимать роды прямо в машине скорой помощи!" — поделилась она.

В таких случаях ключевым является правильная организация процесса. Первым делом медики успокоили роженицу. Она четко следовала всем инструкциям. 

"Пуповину перерезали, ребенок заплакал, а мама тоже, но от счастья. Родился мальчик! Мы были рады, что все прошло успешно, и наша бригада справилась с задачей", — написала Алена Филиппова.

В семье это уже второй ребенок, и его назвали в честь водителя скорой помощи, который был за рулем в ту ночь.

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