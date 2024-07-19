В Коми при рождении ребенка начнут дарить пожарные извещатели
- 16:00 19 июля
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- Инесса Богатая
На заседании Семейного совета при главе Коми начальник главного управления МЧС по республике Алексей Пархомович предложил включить автономные дымовые пожарные извещатели в комплект "Подарок новорожденному". Он подчеркнул, что такие устройства способны спасти жизни малышей и их родителей в случае пожара в квартире.
Еще в 2023 году в регионе утвердили порядок обеспечения семей с детьми такими извещателями. Планировалось, что более 12 тысяч семей получат данные устройства бесплатно, причем уже установлено более 8, 5 тысяч извещателей для многодетных семей и тех, кто относится к группе риска.
В Коми с 1 июля 2022 года начали выдавать комплект "Подарок новорожденному". Состав и правила его предоставления несколько раз менялись, но стоимость осталась на уровне пяти тысяч рублей. В 2022 году заменили картонный бокс на сумку, увеличили число пеленок и носков до двух и добавили подушку. В 2023 году комплект пополнился распашонкой, подгузниками-штанишками, детским чепчиком и варежками-антицарапками, при этом подушку убрали. В 2024 году добавили детское внесезонное одеяло, которое позже заменили на зимнее. Также в набор включили плед, а чепчик был заменен на шапочку. Была пересмотрена и норма по количеству подгузников: раньше их было не менее 10 штук, теперь — не менее 18.
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