Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми при рождении ребенка начнут дарить пожарные извещатели

В Коми при рождении ребенка начнут дарить пожарные извещателиФото из архива "Про Город"

На заседании Семейного совета при главе Коми начальник главного управления МЧС по республике Алексей Пархомович предложил включить автономные дымовые пожарные извещатели в комплект "Подарок новорожденному". Он подчеркнул, что такие устройства способны спасти жизни малышей и их родителей в случае пожара в квартире.

Еще в 2023 году в регионе утвердили порядок обеспечения семей с детьми такими извещателями. Планировалось, что более 12 тысяч семей получат данные устройства бесплатно, причем уже установлено более 8, 5 тысяч извещателей для многодетных семей и тех, кто относится к группе риска.

В Коми с 1 июля 2022 года начали выдавать комплект "Подарок новорожденному". Состав и правила его предоставления несколько раз менялись, но стоимость осталась на уровне пяти тысяч рублей. В 2022 году заменили картонный бокс на сумку, увеличили число пеленок и носков до двух и добавили подушку. В 2023 году комплект пополнился распашонкой, подгузниками-штанишками, детским чепчиком и варежками-антицарапками, при этом подушку убрали. В 2024 году добавили детское внесезонное одеяло, которое позже заменили на зимнее. Также в набор включили плед, а чепчик был заменен на шапочку. Была пересмотрена и норма по количеству подгузников: раньше их было не менее 10 штук, теперь — не менее 18.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости