В Коми при рождении ребенка начнут дарить пожарные извещатели

На заседании Семейного совета при главе Коми начальник главного управления МЧС по республике Алексей Пархомович предложил включить автономные дымовые пожарные извещатели в комплект "Подарок новорожденному". Он подчеркнул, что такие устройства способны спасти жизни малышей и их родителей в случае пожара в квартире.

Еще в 2023 году в регионе утвердили порядок обеспечения семей с детьми такими извещателями. Планировалось, что более 12 тысяч семей получат данные устройства бесплатно, причем уже установлено более 8, 5 тысяч извещателей для многодетных семей и тех, кто относится к группе риска.