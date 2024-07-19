Воркутинец выиграл более 60 миллионов рублей в гослоторее
- 15:45 19 июля
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- Инесса Богатая
Владислав Кобылянский из Республики Коми выиграл рекордный суперприз – 61 256 613 рублей в государственной лотерее. Это самый крупный выигрыш в регионе за 2024 год. Владислав обычно покупал один билет с любимыми числами, но на этот раз приобрел три билета, отмечая числа наугад, что и привело к победе.
Он узнал о выигрыше, проверив результаты в мобильном приложении, и сначала подумал, что выиграл 61 тысячу рублей, но вскоре понял, что сумма многомиллионная. Владислав планирует потратить деньги на новый автомобиль, подарок жене и поездку на Кубу.
Ранее он работал водителем, затем в горнодобывающей компании, а сейчас является главным механиком в администрации Воркуты, занимаясь благоустройством города. Владислав любит свою работу и гордится Воркутой, восхищаясь природой и жителями региона.
Он пожелал всем участникам лотерей не опускать руки и верить в свою удачу.
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