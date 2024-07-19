Воркутинец выиграл более 60 миллионов рублей в гослоторее

Владислав Кобылянский из Республики Коми выиграл рекордный суперприз – 61 256 613 рублей в государственной лотерее. Это самый крупный выигрыш в регионе за 2024 год. Владислав обычно покупал один билет с любимыми числами, но на этот раз приобрел три билета, отмечая числа наугад, что и привело к победе.

Он узнал о выигрыше, проверив результаты в мобильном приложении, и сначала подумал, что выиграл 61 тысячу рублей, но вскоре понял, что сумма многомиллионная. Владислав планирует потратить деньги на новый автомобиль, подарок жене и поездку на Кубу.