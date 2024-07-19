Не 1 сентября: Названа дата Дня знаний в школах в 2024 году - шокировали родителей

Ежегодное празднование Дня знаний — это важная традиция, которая объединяет школьников и их родителей по всей России. Торжественные линейки, отмечающие начало нового учебного года, всегда имели большое значение как для детей, так и для взрослых. Однако современные реалии требуют нового подхода к организации этого праздника.

Одним из актуальных вопросов поделилась жительница Пензы, Ксения П., обратившись к губернатору региона в социальной сети. Она заметила, что в 2024-2025 учебном году День знаний приходится на воскресенье, 1 сентября, и предложила провести торжественные линейки именно в этот день. Таким образом, родители смогли бы провести время со своими детьми, погулять по городу или отметить праздник в кругу семьи, сообщает penzainform.ru.