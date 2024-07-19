Секретный маринад "3−6−9": огурцы получаются хрустящими, а помидоры просто тают во рту — проверенный годами рецепт
- 17:01 19 июля
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- Служба новостей
Хрустящие, сочные, ароматные овощи — мечта любого гурмана. Кулинарные эксперты делятся лучшими рецептами и техниками, чтобы помочь каждому домашнему повару добиваться таких восхитительных результатов. Секрет идеальной хрустящей и сочной засолки огурцов и помидоров раскрыл канал "Кулинарный техникум" на платформе Дзен, передает progorod62.ru.
Формула безупречного маринада: 3-6-9
В основе рецепта лежит особая пропорция ключевых ингредиентов, получившая название "3-6-9". Именно она гарантирует идеальный баланс сладости и солености, благодаря которому овощи получаются невероятно вкусными и хрустящими, сообщает Хибины.
Что означают эти цифры в названии?
- 3 — количество столовых ложек соли
- 6 — количество столовых ложек сахара
- 9 — количество столовых ложек 9% уксуса
Такой маринад подходит не только для огурцов, но и для помидоров, а также любых овощных ассорти. Секрет в идеальном соотношении основных компонентов.
Секрет вкусных маринованных помидоров
Приготовить по этому рецепту можно не только огурцы, но и ароматные маринованные помидоры. Они буквально тают во рту, а рассол выпивается в один присест.
Ингредиенты для маринованных помидоров:
- Помидоры — 1,5 кг
- Петрушка — 1 веточка
- Укроп — 1 зонтик
- Чеснок — 2 зубчика
- Болгарский перец — 1–2 шт.
- Лист хрена — 1 шт.
Маринад:
- Соль — 3 ст.л.
- Сахар — 6 ст.л.
- Столовый уксус 9% — 9 ст.л.
- Чёрный перец горошком — 5 шт.
- Душистый перец горошком — 3 шт.
- Гвоздика — 3 шт.
- Лавровый лист — 1–2 шт.
Приготовление:
- Вымойте помидоры, проколите вилкой у плодоножки.
- На дно стерилизованных банок положите петрушку, укроп, чеснок. Уложите плотно помидоры, добавьте перец и лист хрена.
- Залейте помидоры кипятком, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, уксус, специи. Доведите до кипения и кипятите 5 минут.
- Залейте банки кипящим маринадом, сразу закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном, укутайте.
Такие помидоры можно хранить при комнатной температуре. Восхитительный вкус и безупречная текстура гарантированы!
Преимущества маринада "3-6-9"
- Универсальность — подходит для засолки не только огурцов, но и помидоров, а также овощных ассорти.
- Простота и доступность ингредиентов — все они есть в каждом доме.
- Быстрота приготовления — минимум хлопот и максимум результата.
- Длительный срок хранения — маринованные овощи сохраняют свежесть и хрусткость.
Попробуйте этот простой, но эффективный рецепт маринада "3-6-9" и убедитесь сами в его непревзойденных вкусовых качествах! Готовьте восхитительные овощные закуски, радующие ваших гостей и домашних.
Адаптация маринада "3-6-9" для перца
Сладкий болгарский перец отлично сочетается с пряным маринадом. Чтобы приготовить маринованный перец по рецепту "3-6-9", вам понадобится:
Ингредиенты:
- Перец сладкий разноцветный — 1,5 кг
- Укроп — пучок
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Лавровый лист — 2-3 шт.
Маринад:
- Соль — 3 ст.л.
- Сахар — 6 ст.л.
- 9% уксус — 9 ст.л.
- Душистый перец горошком — 5-6 шт.
- Гвоздика — 3-4 шт.
Приготовление:
- Перцы помойте, удалите плодоножки и семена, нарежьте произвольными кусочками.
- На дно стерильных банок выложите укроп и чеснок, затем плотно уложите перец.
- Приготовьте маринад: соедините соль, сахар, уксус, специи, доведите до кипения и кипятите 5 минут.
- Разлейте горячий маринад по банкам, закатайте крышками.
- Переверните банки, укутайте до остывания.
Маринованный перец получается ароматным, сочным и хрустящим. Такая закуска станет изюминкой любого стола.
Адаптация маринада "3-6-9" для баклажанов
Баклажаны также прекрасно сочетаются с пряным маринадом "3-6-9". Готовятся они по аналогичному принципу:
Ингредиенты:
- Баклажаны — 1,5 кг
- Петрушка — пучок
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Лист хрена — 1-2 шт.
Маринад:
- Соль — 3 ст.л.
- Сахар — 6 ст.л.
- 9% уксус — 9 ст.л.
- Чёрный перец горошком — 5-6 шт.
- Душистый перец — 3-4 шт.
Приготовление:
- Баклажаны помойте, нарежьте кружочками толщиной 1 см.
- На дно банок выложите петрушку, чеснок, листья хрена, затем плотно уложите баклажаны.
- Приготовьте маринад, доведите до кипения и кипятите 5 минут.
- Горячий маринад разлейте по банкам, закатайте крышками.
- Переверните банки, укутайте до полного остывания.
Маринованные баклажаны получаются мягкими, сочными и ароматными. Они прекрасно сохраняют свой вкус и текстуру при длительном хранении.
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