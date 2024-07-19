Секретный маринад "3−6−9": огурцы получаются хрустящими, а помидоры просто тают во рту — проверенный годами рецепт

Хрустящие, сочные, ароматные овощи — мечта любого гурмана. Кулинарные эксперты делятся лучшими рецептами и техниками, чтобы помочь каждому домашнему повару добиваться таких восхитительных результатов. Секрет идеальной хрустящей и сочной засолки огурцов и помидоров раскрыл канал "Кулинарный техникум" на платформе Дзен, передает progorod62.ru. Формула безупречного маринада: 3-6-9

В основе рецепта лежит особая пропорция ключевых ингредиентов, получившая название "3-6-9". Именно она гарантирует идеальный баланс сладости и солености, благодаря которому овощи получаются невероятно вкусными и хрустящими, сообщает Хибины.

Что означают эти цифры в названии?

3 — количество столовых ложек соли

6 — количество столовых ложек сахара

9 — количество столовых ложек 9% уксуса

Такой маринад подходит не только для огурцов, но и для помидоров, а также любых овощных ассорти. Секрет в идеальном соотношении основных компонентов.

Секрет вкусных маринованных помидоров

Приготовить по этому рецепту можно не только огурцы, но и ароматные маринованные помидоры. Они буквально тают во рту, а рассол выпивается в один присест.

Ингредиенты для маринованных помидоров:

Помидоры — 1,5 кг

Петрушка — 1 веточка

Укроп — 1 зонтик

Чеснок — 2 зубчика

Болгарский перец — 1–2 шт.

Лист хрена — 1 шт.

Маринад:

Соль — 3 ст.л.

Сахар — 6 ст.л.

Столовый уксус 9% — 9 ст.л.

Чёрный перец горошком — 5 шт.

Душистый перец горошком — 3 шт.

Гвоздика — 3 шт.

Лавровый лист — 1–2 шт.

Приготовление:

Вымойте помидоры, проколите вилкой у плодоножки. На дно стерилизованных банок положите петрушку, укроп, чеснок. Уложите плотно помидоры, добавьте перец и лист хрена. Залейте помидоры кипятком, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, уксус, специи. Доведите до кипения и кипятите 5 минут. Залейте банки кипящим маринадом, сразу закатайте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте.

Такие помидоры можно хранить при комнатной температуре. Восхитительный вкус и безупречная текстура гарантированы!

Преимущества маринада "3-6-9"

Универсальность — подходит для засолки не только огурцов, но и помидоров, а также овощных ассорти.

Простота и доступность ингредиентов — все они есть в каждом доме.

Быстрота приготовления — минимум хлопот и максимум результата.

Длительный срок хранения — маринованные овощи сохраняют свежесть и хрусткость.

Попробуйте этот простой, но эффективный рецепт маринада "3-6-9" и убедитесь сами в его непревзойденных вкусовых качествах! Готовьте восхитительные овощные закуски, радующие ваших гостей и домашних.

Адаптация маринада "3-6-9" для перца

Сладкий болгарский перец отлично сочетается с пряным маринадом. Чтобы приготовить маринованный перец по рецепту "3-6-9", вам понадобится:

Ингредиенты:

Перец сладкий разноцветный — 1,5 кг

Укроп — пучок

Чеснок — 3-4 зубчика

Лавровый лист — 2-3 шт.

Маринад:

Соль — 3 ст.л.

Сахар — 6 ст.л.

9% уксус — 9 ст.л.

Душистый перец горошком — 5-6 шт.

Гвоздика — 3-4 шт.

Приготовление:

Перцы помойте, удалите плодоножки и семена, нарежьте произвольными кусочками. На дно стерильных банок выложите укроп и чеснок, затем плотно уложите перец. Приготовьте маринад: соедините соль, сахар, уксус, специи, доведите до кипения и кипятите 5 минут. Разлейте горячий маринад по банкам, закатайте крышками. Переверните банки, укутайте до остывания.

Маринованный перец получается ароматным, сочным и хрустящим. Такая закуска станет изюминкой любого стола.

Адаптация маринада "3-6-9" для баклажанов

Баклажаны также прекрасно сочетаются с пряным маринадом "3-6-9". Готовятся они по аналогичному принципу:

Ингредиенты:

Баклажаны — 1,5 кг

Петрушка — пучок

Чеснок — 3-4 зубчика

Лист хрена — 1-2 шт.

Маринад:

Соль — 3 ст.л.

Сахар — 6 ст.л.

9% уксус — 9 ст.л.

Чёрный перец горошком — 5-6 шт.

Душистый перец — 3-4 шт.

Приготовление:

Баклажаны помойте, нарежьте кружочками толщиной 1 см. На дно банок выложите петрушку, чеснок, листья хрена, затем плотно уложите баклажаны. Приготовьте маринад, доведите до кипения и кипятите 5 минут. Горячий маринад разлейте по банкам, закатайте крышками. Переверните банки, укутайте до полного остывания.

Маринованные баклажаны получаются мягкими, сочными и ароматными. Они прекрасно сохраняют свой вкус и текстуру при длительном хранении.