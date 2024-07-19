С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, у кого в телефоне есть приложение "Сбер Онлайн"

Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с новой угрозой, которая может привести к потере всех средств на счету. Пресс-служба банка предупредила о новом виде мошенничества, активно используемом в различных регионах.

Злоумышленники звонят людям через мессенджеры, притворяясь сотрудниками Сбербанка. Особую опасность это представляет для тех, кто использует мобильное приложение банка. Мошенники, представляясь сотрудниками, настоятельно просят пользователя обновить приложение. Если человек отказывается, они продолжают настаивать и предлагают для обновления разрешить трансляцию экрана телефона под предлогом биометрической аутентификации.