С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, у кого в телефоне есть приложение "Сбер Онлайн"
- 14:01 19 июля
- 6+
- Служба новостей
Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с новой угрозой, которая может привести к потере всех средств на счету. Пресс-служба банка предупредила о новом виде мошенничества, активно используемом в различных регионах.
Злоумышленники звонят людям через мессенджеры, притворяясь сотрудниками Сбербанка. Особую опасность это представляет для тех, кто использует мобильное приложение банка. Мошенники, представляясь сотрудниками, настоятельно просят пользователя обновить приложение. Если человек отказывается, они продолжают настаивать и предлагают для обновления разрешить трансляцию экрана телефона под предлогом биометрической аутентификации.
Согласившись, пользователь невольно предоставляет мошенникам доступ к конфиденциальным данным, таким как информация о счёте, коды безопасности и номер карты, что может привести к утрате всех средств.
Эксперты подчёркивают, что настоящие сотрудники Сбербанка никогда не будут запрашивать такие действия. Чтобы избежать потери денег, рекомендуется не давать доступ к экрану телефона и не переводить средства по запросам незнакомых людей, сообщает gorodkirov.ru.
Читайте также:
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 19 июля
- 1 ложка на ведро — и петунии роскошно цветут до самых заморозков — раскрыт живительный эликсир
- «Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке
- Указ подписан: теперь точно нельзя, дачникам сообщали о жестком запрете с 1 августа
- Сильнейшие вспышки, всем будет очень тяжело: россиянам рассказали о событии, из-за которого ухудшится их самочувствие