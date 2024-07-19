Придется снова достать куртки: Вильфанд рассказал о резком похолодании почти на 25 градусов
- 09:20 19 июля
- 12+
- Служба новостей
Руководитель научных исследований Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозами о предстоящей летней погоде в Москве на ближайшие выходные. После дождливой субботы в столице температура поднялся до 22-24 градусов Цельсия, а в области возможно достижение 26 градусов.
По словам Вильфанда, воскресный день будет еще теплее — температура воздуха поднимется до 25 градусов. К понедельнику столбики термометров могут достигнуть около 30 градусов. Метеоролог отметил, что в течение следующей рабочей недели температура будет колебаться от 27 до 32 градусов Цельсия.
Ожидаемое повышение температуры связано с высоким давлением, которое окажется значительно выше, чем на текущей неделе. Будущая погода будет характеризоваться антициклоном, что означает минимальное количество осадков в столичном регионе. Однако в отдельных районах возможны небольшие дожди.
Вильфанд также отметил, что ночи останутся достаточно прохладными. Температура в ночь с субботы на воскресенье опустится до 10-12 градусов в Москве. В ночь на понедельник ожидается 12-14 градусов, а затем ночью температура будет варьироваться от 12 до 18 градусов Цельсия, передает ТАСС.