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В Ухте "пьяная" вечеринка закончилась кровавой поножовщиной

В Ухте "пьяная" вечеринка закончилась кровавой поножовщинойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте по решению суда заключен под стражу местный житель, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материалах дела, двое знакомых распивали спиртное. В какой-то момент между приятелями возник конфликт на бытовой почве. В разгар ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента. Удары пришлись, в том числе в область живота. Позднее экспертиза квалифицировала раны как причинение тяжкого вреда здоровью. Знакомые потерпевшего оперативно вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в больницу.

Агрессора задержали, теперь ему предстоит ответить перед законом. Горожанину инкриминируют ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации, включающую использование предметов в качестве оружия.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, которого возлюбленная убила ножом из-за кошки.

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