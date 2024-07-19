В Ухте "пьяная" вечеринка закончилась кровавой поножовщиной
- 08:45 19 июля
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- Татьяна Зубова
В Ухте по решению суда заключен под стражу местный житель, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняется в материалах дела, двое знакомых распивали спиртное. В какой-то момент между приятелями возник конфликт на бытовой почве. В разгар ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента. Удары пришлись, в том числе в область живота. Позднее экспертиза квалифицировала раны как причинение тяжкого вреда здоровью. Знакомые потерпевшего оперативно вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в больницу.
Агрессора задержали, теперь ему предстоит ответить перед законом. Горожанину инкриминируют ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации, включающую использование предметов в качестве оружия.
Напомним, ранее мы писали о мужчине, которого возлюбленная убила ножом из-за кошки.
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