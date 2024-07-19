В Ухте "пьяная" вечеринка закончилась кровавой поножовщиной

В Ухте по решению суда заключен под стражу местный житель, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материалах дела, двое знакомых распивали спиртное. В какой-то момент между приятелями возник конфликт на бытовой почве. В разгар ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента. Удары пришлись, в том числе в область живота. Позднее экспертиза квалифицировала раны как причинение тяжкого вреда здоровью. Знакомые потерпевшего оперативно вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в больницу.