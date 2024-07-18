Больше не придется "ловить" билеты: РЖД представили новую систему покупки билетов

Российские железные дороги (РЖД) значительно улучшили обслуживание своих клиентов, введя новый онлайн-инструмент под названием «Лист ожидания». Этот сервис меняет процесс покупки билетов на поезда, позволяя пользователям избежать необходимости постоянно обновлять страницу в поисках свободных мест.

Сервис «Лист ожидания» создан для того, чтобы процесс покупки железнодорожных билетов стал максимально комфортным и простым. Этот инструмент особенно полезен в периоды высокого спроса, когда найти билеты на популярные маршруты становится сложно.