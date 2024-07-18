Пенсионеров старше 65 лет начнут проверять с 19 июля: вот, что надо сделать сейчас
- 21:15 18 июля
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- Служба новостей
С 19 июля 2024 года стартует новая программа, направленная на проверку и защиту пожилых людей от мошенничества. Инициатива будет внедрена на уровне регионов и предусматривает проведение бесед с пенсионерами на улице.
Основная цель программы — повысить осведомленность пожилых граждан о возможных схемах мошенничества и предоставить рекомендации по их предотвращению.
Программа начнет свою работу на Урале, и в некоторых случаях к ней присоединятся руководители городских управлений внутренних дел. Инициатива направлена на предупреждение пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечение их безопасности.
Регулярные беседы с пенсионерами
В последние годы все чаще можно услышать о случаях, когда пенсионеры становятся жертвами мошенников. Пожилые люди зачастую оказываются легкой добычей для преступников, которые используют их доверчивость и недостаточный уровень финансовой грамотности. Чтобы защитить своих близких от мошенников, необходимо регулярно обсуждать с ними, как распознавать мошенничество и как правильно вести себя в подобных ситуациях. Важно научить их не доверять незнакомым людям и не раскрывать личные данные.
Цели и задачи программы
Главная цель этой программы — повысить осведомленность пожилых граждан о существующих схемах мошенничества и предоставить им рекомендации по предотвращению таких случаев. Программа включает:
- Обучение распознаванию мошенников: пожилым людям расскажут о распространенных схемах обмана и научат их распознавать признаки мошенничества.
- Рекомендации по поведению: пенсионерам дадут советы, как правильно реагировать на подозрительные ситуации, и научат их не доверять незнакомцам.
- Повышение финансовой грамотности: беседы будут направлены на улучшение уровня финансовой грамотности, чтобы пожилые граждане могли лучше защищать свои сбережения и личные данные.
Важность инициативы
Запуск этой программы особенно актуален, так как пожилые люди часто становятся мишенью для мошенников из-за своей доверчивости и недостаточных знаний о современных схемах обмана. Регулярные беседы и повышение осведомленности помогут уменьшить количество случаев мошенничества и обеспечить безопасность пенсионеров.
Присоединение местных властей
Программа будет реализовываться на региональном уровне, начиная с Урала. В некоторых случаях к ней присоединятся руководители городских управлений внутренних дел, что усилит её эффективность и охват. Совместные усилия сотрудников правоохранительных органов и волонтеров помогут донести важную информацию до большего числа пожилых граждан.
Эта инициатива — шаг к созданию более безопасного и защищенного общества для всех, особенно для тех, кто наиболее уязвим перед лицом мошенников, пишет sevastopolmedia.ru.
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