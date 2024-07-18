Пенсии повысятся, указ подписан: Голикова озвучила новый размер выплат для пенсионеров РФ

Вследствие подписания указа, Пенсионный фонд России объявил о будущем увеличении пенсий для пожилых граждан. Объявленный размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль. Представление бюджета с предложенными изменениями в пенсионной системе вызвало оживленные дискуссии. Требования для получения страховой пенсии по возрасту:

Возраст: Женщины смогут претендовать на пенсию по достижении 60 лет, а мужчины - 65 лет. Однако эти изменения полностью вступят в силу только к 2028 году. В настоящее время продолжается переходный период.

Трудовой стаж: В нынешнем году минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет; в следующем году он увеличится до 15 лет.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): Чтобы выйти на пенсию, в 2023 году требуется иметь ИПК в размере 25,8 баллов, а в 2024 году этот показатель возрастет до 28,2 баллов.