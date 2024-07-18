Самый дорогой курорт в Краснодарском крае назван, и это вовсе не Сочи - в июле туда не попасть
- 15:17 18 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи. Любопытно отметить, что самые популярные направления для отдыха – далеко не всегда являются самыми дорогими. Например, Сочи, который является чемпионом по востребованности в июле, не входит в десятку самых дорогостоящих мест для отдыха.
На первом месте среди самых дорогих направлений находится Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи составляет 8002 рубля. Также в топ-10 входят село Дивноморское и поселок Кабардинка, которые также расположены на Кубани.
Десять самых дорогих направлений для отдыха в июле:
- Абрау-Дюрсо, Краснодарский край — 8002 руб./сут.
- Зеленоградск, Калининградская область — 7414 руб./сут.
- Листвянка, Иркутская область — 6508 руб./сут.
- Владивосток, Приморский край — 6275 руб./сут.
- Суздаль, Владимирская область — 6212 руб./сут.
- Архыз, Карачаево-Черкесия — 5941 руб./сут.
- Сортавала, Карелия — 5908 руб./сут.
- Домбай, Карачаево-Черкесия — 5854 руб./сут.
- Дивноморское, Краснодарский край — 5655 руб./сут.
- Кабардинка, Краснодарский край — 5415 руб./сут.
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