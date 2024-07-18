Самый дорогой курорт в Краснодарском крае назван, и это вовсе не Сочи - в июле туда не попасть

Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи. Любопытно отметить, что самые популярные направления для отдыха – далеко не всегда являются самыми дорогими. Например, Сочи, который является чемпионом по востребованности в июле, не входит в десятку самых дорогостоящих мест для отдыха.

На первом месте среди самых дорогих направлений находится Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи составляет 8002 рубля. Также в топ-10 входят село Дивноморское и поселок Кабардинка, которые также расположены на Кубани.