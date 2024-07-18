Новая глава жизни уже близко: эти знаки на пороге судьбоносных перемен по прогнозу Володиной

По мнению известного российского астролога Василисы Володиной, неделя с 15 по 21 июля 2024 года станет ключевым моментом для многих. Однако два знака зодиака — Скорпион и Рыбы — ощутят изменения особенно сильно, вступая в новую главу своей жизни.

Скорпионы переживут период глубокой внутренней трансформации. Их привычный взгляд на мир подвергнется пересмотру. Всё, что ранее приносило им радость, будет критически оценено. Скорпионы осознают свои слабости и постараются улучшить качества, которые мешают их развитию. Это время внутреннего очищения и обновления.