Новая глава жизни уже близко: эти знаки на пороге судьбоносных перемен по прогнозу Володиной
- 13:15 18 июля
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- Служба новостей
По мнению известного российского астролога Василисы Володиной, неделя с 15 по 21 июля 2024 года станет ключевым моментом для многих. Однако два знака зодиака — Скорпион и Рыбы — ощутят изменения особенно сильно, вступая в новую главу своей жизни.
Скорпионы переживут период глубокой внутренней трансформации. Их привычный взгляд на мир подвергнется пересмотру. Всё, что ранее приносило им радость, будет критически оценено. Скорпионы осознают свои слабости и постараются улучшить качества, которые мешают их развитию. Это время внутреннего очищения и обновления.
Рыбы столкнутся с процессом избавления от всего ненужного и устаревшего. Старые привычки, отношения и даже окружение — всё, что больше не способствует их росту, останется в прошлом. Этот процесс может быть болезненным, но необходимым, чтобы освободить место для нового и сделать шаг вперёд.
Василиса Володина призывает Скорпионов и Рыб не бояться перемен, быть открытыми новым возможностям и не отказываться от решительных действий. Вселенная готовит для них множество шансов, но чтобы воспользоваться ими, нужно внимательно следить за знаками судьбы и верить в свои силы.
Астролог уверена, что Скорпионы и Рыбы получат шанс начать жизнь с чистого листа. Воспользуются ли они этим шансом, зависит от их готовности отпустить прошлое и с решимостью шагнуть в будущее.
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