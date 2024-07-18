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Названа дата Дня знаний в школах в 2024 году

Названа дата Дня знаний в школах в 2024 годуФото из архива "Про Города"

Торжественная линейка в честь Дня знаний - праздник не только для школьников, но и для родителей. В этом году он выпадает на воскресенье, что некоторым пензенцам показалось удобным, пишет penzainform.ru.

"Участие родителей в торжественных линейках особенно важно для учащихся младших и средних классов, поскольку способствует созданию праздничного настроения. В этом учебном году он приходится на воскресенье. Можно ли провести в Пензе линейки в воскресенье, 1 сентября, чтобы после линейки сходить с ребенком погулять по нашему городу, отметить в кругу семьи этот праздник?" - написала пензячка Ксения П. на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте".

Ксения напомнила, что многие родители берут отгул или отпуск 1 сентября.

На обращение пензячки отреагировал представитель регионального министерства образования.

"В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России в образовательных организациях страны торжественные мероприятия, посвященные началу 2024-2025 учебного года и Дню знаний, пройдут 2 сентября 2024 года", - сообщили женщине.

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