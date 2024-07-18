Янтарная гадость в прозрачной бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

Фото из архива "Про Города"

Федеральное бюджетное учреждение "Российская система качества" (Роскачество) провело масштабное исследование 57 популярных брендов растительного масла, представленных в российских магазинах. Результаты проверки, недавно опубликованные, вызвали шок среди специалистов и должны служить тревожным сигналом для всей отрасли. Несмотря на отсутствие явных нарушений или вредных веществ в большинстве проверенных образцов, эксперты выявили ряд серьезных недостатков, которые ставят под сомнение добросовестность некоторых производителей.

Особое беспокойство вызывает несоответствие характеристик продукта данным, указанным на упаковке. Так, у брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой Стандарт" были обнаружены расхождения между фактическими показателями и заявленными производителями. Это подрывает доверие потребителей, которые рассчитывают на достоверную информацию о приобретаемом товаре.

Кроме того, в маслах таких марок, как "Кубань" и "Green Ray", специалисты Роскачества выявили отклонения по содержанию жирных кислот. Это может свидетельствовать о нарушениях в технологическом процессе или умышленном искажении рецептуры.

На фоне этих проблем особенно радует, что некоторые бренды проявили безупречные результаты. По заключению экспертов, "Слобода", "Каролина" и "Подворье" являются одними из лучших представителей на рынке растительного масла. В их продукции не было обнаружено проблем или отклонений.

Это расследование Роскачества наглядно демонстрирует, что даже на рынке относительно простых продуктов, таких как растительное масло, существует серьезная проблема недобросовестности производителей. Фальсификация состава и искажение информации на этикетках ставят под угрозу интересы и здоровье миллионов российских потребителей.

"Результаты нашего исследования должны стать тревожным сигналом для всей отрасли," — заявил представитель Роскачества. "Производители, дистрибьюторы и ритейлеры обязаны срочно принять меры для наведения порядка и обеспечения подлинности своей продукции. Только так можно восстановить доверие покупателей."

Одним из ключевых шагов может стать активное информирование потребителей о результатах регулярных проверок. Публикация данных независимой экспертизы Роскачества поможет покупателям делать осознанный выбор и отдавать предпочтение действительно качественным брендам.

Необходимо также ужесточить государственный контроль за соблюдением стандартов и рецептур при производстве растительных масел. Более строгие меры ответственности для нарушителей могут стать действенным инструментом в борьбе с фальсификацией.

Новое расследование Роскачества — это предупреждение для всей отрасли. Только объединенные усилия производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и государственных органов способны решить проблему недобросовестности на рынке растительного масла. Российские потребители вправе рассчитывать на качественную, безопасную и достоверную продукцию, пишет progorod62.ru.