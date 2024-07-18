Режу пластиковую бутылку вдоль — и радуюсь "разработке": круглый год — и здоровье в полном порядке
- 11:05 18 июля
- 12+
- Служба новостей
Мы зачастую выбрасываем пластиковые бутылки, не подозревая, что они могут быть превосходно использованы в хозяйстве, значительно сэкономив средства на различных приспособлениях.
Все мы знаем о пользе свежей зелени, однако не у каждого есть возможность завести собственный огород. Быстро и удобно создать свои зеленые грядки помогут пластиковые бутылки. Если их правильно разрезать, они позволят экономить место и вырастить множество зелени даже на небольшой подоконнике. Почувствуйте себя дачником, не выходя из квартиры!
Для этого вам понадобятся несколько пластиковых бутылок объемом 5 литров. Разрежьте их вдоль на две части, а не поперек, чтобы получить две продолговатые емкости для рассады. Засыпьте в них почву, сделайте канавки и засевайте предварительно замоченные семена. Поливайте теплой водой и разместите на подоконнике.
Таким способом можно круглый год выращивать шпинат, зеленый лук, петрушку, салат, укроп и даже ранние сорта редиса. Зелень рекомендуется срезать ножницами. Растениям потребуется только регулярный полив — всего один раз в день. Поделилась этой хитростью агроном Ксения Давыдова, сообщает hibiny.ru.
Читайте также:
- На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни
- Их пропишут без согласия собственников: россиян, у которых есть квартира, ждет неприятный сюрприз
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа