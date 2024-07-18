Режу пластиковую бутылку вдоль — и радуюсь "разработке": круглый год — и здоровье в полном порядке

Мы зачастую выбрасываем пластиковые бутылки, не подозревая, что они могут быть превосходно использованы в хозяйстве, значительно сэкономив средства на различных приспособлениях.

Все мы знаем о пользе свежей зелени, однако не у каждого есть возможность завести собственный огород. Быстро и удобно создать свои зеленые грядки помогут пластиковые бутылки. Если их правильно разрезать, они позволят экономить место и вырастить множество зелени даже на небольшой подоконнике. Почувствуйте себя дачником, не выходя из квартиры!