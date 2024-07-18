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Все сбережения обесценятся уже к августу, как в 90-х: приближается новая волна девальвации

Все сбережения обесценятся уже к августу, как в 90-х: приближается новая волна девальвацииФото из архива "Про Города"

Экономисты предупреждают россиян о возможном падении национальной валюты в ближайшее время. Изменения в денежно-кредитной политике, проводимые высшими финансовыми органами, могут привести к обесцениванию доходов и сбережений граждан уже в начале августа.

Центральный банк России планирует принять меры для контроля ситуации. Вероятно, будет снижена ключевая процентная ставка. Эксперты полагают, что курс рубля стабилизируется по отношению к другим международным валютам.

В ближайшие месяцы курс доллара США останется на уровне 90-95 рублей. Однако прогнозируется возможная девальвация российской национальной валюты к концу июля. Если поддержка рубля со стороны ключевых финансовых органов прекратится, граждане могут остаться без доходов и сбережений, пишет progorod43.ru.

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