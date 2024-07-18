Все сбережения обесценятся уже к августу, как в 90-х: приближается новая волна девальвации

Экономисты предупреждают россиян о возможном падении национальной валюты в ближайшее время. Изменения в денежно-кредитной политике, проводимые высшими финансовыми органами, могут привести к обесцениванию доходов и сбережений граждан уже в начале августа.

Центральный банк России планирует принять меры для контроля ситуации. Вероятно, будет снижена ключевая процентная ставка. Эксперты полагают, что курс рубля стабилизируется по отношению к другим международным валютам.