Все сбережения обесценятся уже к августу, как в 90-х: приближается новая волна девальвации
- 11:03 18 июля
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- Служба новостей
Экономисты предупреждают россиян о возможном падении национальной валюты в ближайшее время. Изменения в денежно-кредитной политике, проводимые высшими финансовыми органами, могут привести к обесцениванию доходов и сбережений граждан уже в начале августа.
Центральный банк России планирует принять меры для контроля ситуации. Вероятно, будет снижена ключевая процентная ставка. Эксперты полагают, что курс рубля стабилизируется по отношению к другим международным валютам.
В ближайшие месяцы курс доллара США останется на уровне 90-95 рублей. Однако прогнозируется возможная девальвация российской национальной валюты к концу июля. Если поддержка рубля со стороны ключевых финансовых органов прекратится, граждане могут остаться без доходов и сбережений, пишет progorod43.ru.