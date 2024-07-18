Запах старости: ученые наконец-то выяснили, откуда он появляется и как от него избавиться
- 11:04 18 июля
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- Служба новостей
Запах старости, часто приписываемый плохой гигиене и невозможности поддерживать порядок в доме у пожилых людей, имеет вполне научное объяснение. Исследования, опубликованные в Journal of Investigative Dermatology, раскрывают истинную природу этого явления.
Причины появления запаха старости На самом деле, специфический запах старости может появляться у человека уже после 40 лет, а не исключительно в преклонном возрасте. Исследования показывают, что с течением времени на коже образуется химическое соединение под названием 2-ноненаль. Это ненасыщенный альдегид с неприятным жирным и травянистым запахом, который появляется при окислении ненасыщенных жирных кислот омега-7. С возрастом содержание этого соединения увеличивается.
Кожа начинает производить больше жирных кислот примерно в возрасте 40 лет, как у мужчин, так и у женщин. Это связано с тем, что естественная антиоксидантная защита кожи начинает постепенно ослабевать. Гормональные изменения, такие как менопауза, также способствуют этому процессу. Поскольку 2-ноненаль нерастворим в воде, он остается на коже, несмотря на тщательное мытье и использование ароматизированных средств.
Со временем 2-ноненаль накапливается на поверхностях, тканях и одежде, что приводит к появлению характерного запаха в помещении. Запах сохраняется даже после гигиенических процедур и стирки.
Способы избавления от запаха старости Ученые утверждают, что минимизировать появление запаха старости и даже избавиться от него возможно. Для этого необходимо придерживаться здорового образа жизни и гигиены: регулярно заниматься физическими упражнениями, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, правильно питаться, поддерживать водный баланс и соблюдать гигиену рта и полости рта.
Один японский бренд по уходу за кожей нашел растительную комбинацию, способную справиться с запахом 2-ноненаля. Это хурма и зеленый чай. Дубильные вещества в экстракте хурмы помогают расщеплять и вымывать 2-ноненаль с кожи, а антиоксиданты в японском чае детоксифицируют кожу и продолжают дезодорирующий эффект.