Запах старости: ученые наконец-то выяснили, откуда он появляется и как от него избавиться

Запах старости, часто приписываемый плохой гигиене и невозможности поддерживать порядок в доме у пожилых людей, имеет вполне научное объяснение. Исследования, опубликованные в Journal of Investigative Dermatology, раскрывают истинную природу этого явления.

Причины появления запаха старости На самом деле, специфический запах старости может появляться у человека уже после 40 лет, а не исключительно в преклонном возрасте. Исследования показывают, что с течением времени на коже образуется химическое соединение под названием 2-ноненаль. Это ненасыщенный альдегид с неприятным жирным и травянистым запахом, который появляется при окислении ненасыщенных жирных кислот омега-7. С возрастом содержание этого соединения увеличивается.