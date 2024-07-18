Назван обновленный график выхода на пенсию для россиян - пункты по годам

В 2018 году в России было принято решение о последовательном повышении пенсионного возраста, которое затронуло всех, кто родился начиная с середины 1950-х годов и позже. До этого момент возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, что требовало реформирования пенсионной системы, чтобы она соответствовала современным экономическим и демографическим условиям, пишет progoroduhta.ru.

Новые положения вводились постепенно, чтобы дать гражданам время для адаптации к новым условиям. Российские власти стремились обеспечить социальную справедливость и сохранить льготы для определенных категорий граждан, таких как многодетные матери и работники с длительным стажем. Эти меры направлены на стабилизацию пенсионной системы и удлинение активного трудового периода для населения.