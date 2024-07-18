Самая полезная заготовка из крыжовника на зиму без варки
- 07:15 18 июля
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- Служба новостей
В садах средней полосы России начинает созревать крыжовник. Поскольку ягоды обильно урождаются, многие хозяйки сталкиваются с трудностью их переработки. В наше время, когда здоровое питание набирает популярность, варенье уже не считается лучшим десертом. Актуальным становится метод заготовки, который позволяет максимально сохранить витамины и исключить лишний сахар – это заморозка ароматного пюре из крыжовника и апельсинов.
Приготовление пюре очень простое. Для 1,5 кг крыжовника потребуется 2 апельсина, половина лимона и не более 500 г сахара (по желанию меньше). Самая трудоемкая часть – удаление хвостиков у ягод с помощью ножниц. Апельсины нужно очистить от кожуры, а из лимона выдавить сок.
Крыжовник и апельсины измельчают в пюре с помощью блендера или мясорубки, добавляют лимонный сок и сахар, оставляют при комнатной температуре на 30 минут, чтобы сахар растворился. Затем тщательно перемешивают и распределяют по контейнерам. Удобнее всего использовать небольшие пластиковые емкости на 150-200 мл, которых будет достаточно для приправления зимних блюд: блинов, сырников или каш. Контейнеры хранятся в морозильной камере целый год.
Из замороженного крыжовника можно приготовить отличный напиток, просто залив пюре кипятком. Также можно слегка разморозить и наслаждаться полезным лакомством, которое значительно полезнее варенья, где от витаминов мало что остается, пишет oka.fm.