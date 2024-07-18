Самая полезная заготовка из крыжовника на зиму без варки

В садах средней полосы России начинает созревать крыжовник. Поскольку ягоды обильно урождаются, многие хозяйки сталкиваются с трудностью их переработки. В наше время, когда здоровое питание набирает популярность, варенье уже не считается лучшим десертом. Актуальным становится метод заготовки, который позволяет максимально сохранить витамины и исключить лишний сахар – это заморозка ароматного пюре из крыжовника и апельсинов.

Приготовление пюре очень простое. Для 1,5 кг крыжовника потребуется 2 апельсина, половина лимона и не более 500 г сахара (по желанию меньше). Самая трудоемкая часть – удаление хвостиков у ягод с помощью ножниц. Апельсины нужно очистить от кожуры, а из лимона выдавить сок.